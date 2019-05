Kita und Bürogebäude

Die geplanten Umbaumaßnahmen im Außenbereich des Kindergartens "Arche Noah" waren auch ein Thema in der Sitzung des Marktgemeinderats am Montagabend. Laut Bürgermeister Franz Uome (CSU) haben sich die 2017 geschätzten Gesamtkosten von 295 000 Euro auf 348 000 Euro erhöht. Die Marktgemeinde geht davon aus, dass Marktleugast der erhöhte Fördersatz für Stabilisierungskommunen zusteht. Bürgermeister Franz Uome teilte dazu mit, dass jetzt die Kirchengemeinde am Zug ist: "Wenn Bamberg ja sagt, dann kann es losgehen. Uns ist diese Maßnahme viel wert."

Auf Zustimmung stieß ebenso die Umnutzung des Gewerbeobjekts in der Bachmannstraße. Das Gebäude wurde bisher ausschließlich als Gewerbeobjekt mit Büroeinheiten genutzt. Künftig sollen die Büroflächen im Erdgeschoss erweitert und das Dachgeschoss mit Wohneinheiten ausgebaut werden. Rei.