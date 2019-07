Der Ködnitzer Gemeinderat tagt am Montag, 15. Juli, um 18.30 Uhr im Rathaus in Fölschnitz. Themen sind unter anderem die Umrüstung auf LED-Technik, der Planungsstand des Umbaus im Kindergarten Fölschnitz, die Baumaßnahme am Bergweg und die nachträgliche Genehmigung des Glasfaserausbaus in der Heinrich-Taubenreuther-Straße und am Bergweg. red