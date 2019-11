Kita stellt Kochbuch vor

"Es ist geschafft", jubilierte das Team der Awo-Kindertagesstätte Kupferberg bei der Vorstellung des ersten Kochbuchs. "Viele Eltern haben uns Rezepte gebracht - und wir haben dieses Buch daraus gemacht!", reimten Manuela Schraml und Katja Mertel im Beisein von Bürgermeister Alfred Kolenda und Sponsor Christian Hain.

Der komplette Erlös des Verkaufs komme der Kindertagesstätte zugute, sagte Schraml. Ein besonderer Dank ging an Michael Herrmann, der das Layout und den Schriftsatz übernommen hatte.

13 Spender haben sich an der Finanzierung beteiligt. Zu haben sind die Kochbücher zum Preise von zehn Euro in der Sparkasse Kupferberg, in der Kindertagesstätte und morgen auf dem Cäcilienmarkt.

Manuela Schraml gab noch bekannt, dass Annette Wanka wieder die Leitung der Kita übernehme. Sie selbst gehe als Sprach-Fachkraft nach Wirsberg. Klaus-Peter Wulf