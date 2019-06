Der Gemeinderat Trunstadt kommt am Montag, 3. Juni, um 19 Uhr im Schloss Trunstadt zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Um- und Anbau an der Kindertagesstätte St. Jakobus in Viereth für die Erweiterung an der Krippen-, Kindergarten- und Hortgruppe. Des Weiteren geht es um die Beratung und Beschlussfassung zur Beschaffung von Informations- und Schaukästen für den Dorfplatz in Trunstadt. red