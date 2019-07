Kita St. Michael feiert ihr Sommerfest

Das Sommerfest der Kindertagesstätte St. Michael Ebensfeld findet am Sonntag, 14. Juli, von 14 bis 17 Uhr im Garten des "Altbaus" in der Prälat-Meixner-Straße 6 statt. Für die kleinen und großen Kinder ist reichlich Spiel und Spaß geboten: Kutsch-Fahrten, Feuerwehr-Fahrten, Tombola, Spielangebote und vieles mehr. Im Rahmen des Sommerfestes unterstützt die Kita die Projekte zur Suchtprävention des Landkreises Lichtenfels "Feste feiern - ohne Alkohol" und "Halt - hart am Limit". Diesbezüglich bietet sie viele Leckereien und Getränke ohne Alkohol an, außerdem gibt es Kaffee und Kuchen, Wiener und Eis sowie verschiedene kalte Getränke - alles, was man braucht für einen harmonischen, sonnigen Nachmittag. red