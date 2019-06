Kita feiert Jubiläum

Die evangelische Kindertagesstätte Melkendorf feiert am Wochenende, 29. und 30. Juni, ihr 25-jähriges Bestehen. Auftakt ist am Samstag, 29. Juni, mit dem Sommerfest. Von 13.30 bis 17.30 Uhr werden die Besucher mit einer Vorführung der Kinder unter dem Motto "Meine kleine Welt", einer Spielstraße und einer Tombola unterhalten. Der Jubiläumsgottesdienst findet am Sonntag, 30. Juni, um 9 Uhr im Garten der Kindertagesstätte statt. Den Gottesdienst zelebriert Dekan Zinck unter Mitgestaltung der Kinder. Ein Luftballonwettbewerb sorgt für Abwechslung. Außerdem öffnet die Kindertagesstätte von 10.30 bis 13 Uhr ihre Türen. Der Elternbeirat übernimmt die Bewirtung der Besucher. red