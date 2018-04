Forchheim vor 15 Stunden

Kita-Eröffnungsfeier "Am Lindenanger"

"Die Welt ist uns Heimat, Deutschland ein Zuhause" - unter diesem Motto lädt die städtische Kita "Am Lindenanger" in der Bamberger Straße 48 in Forchheim zu ihrer Eröffnungsfeier ein. Am Samstag, 21. ...