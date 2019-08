Kita erneut ein Thema

Der Marktgemeinderat Ludwigschorgast trifft sich zu seiner nächsten Sitzung am morgigen Dienstag um 19.30 Uhr im Rathaus. Vorgestellt wird die überarbeitete Planung für die Gestaltung der Außenanlagen im Zuge der Dorferneuerung "Am Endelsbach 24". Außerdem geht es um die Erweiterung der Kindertagesstätte um eine altersgemischte Gruppe. Die Aufnahme von Wasser- und Bachdurchlässen der Bahnlinie Bamberg-Hof in die Denkmalliste und die 2. Änderung des Bebauungsplans "An der Steigengasse" in Neuenmarkt sind weitere Themen. red