Kita-Container sollen bald aufgestellt werden

Die Zeit wird knapp für die Aufstellung der Weitramsdorfer Kindertagesstätten-Container. Denn schwieriger als vermutet gestaltet sich die bereits befürwortete Aufstellung einer Containeranlage als Erweiterung der Weitramsdorfer Kita. Wie Silke Görbert-Schultheiß von der Technischen Bauverwaltung bei der Gemeinderatssitzung am Montag erläuterte, werden die Krippengruppen inklusive Toiletten und Wickelraum in Container ausgelagert. Am vorgesehenen Standort in der hinteren Ecke des früheren Hallenbad-Parkplatzes werden Fundamentierungen gebraucht wegen des vorhandenen Gefälles. Weil diese Geld kosten, wurde aus dem Gemeinderat der frühere Container-Standort auf dem Sportplatz ins Gespräch gebracht. Dort wurden laut Bürgermeister Wolfgang Bauersachs (BfB) aber die Installationen gekappt, außerdem haben sich der Vorstand gegen diese Lösung und die Kindergartenleitung für den neuen Standort ausgesprochen.

Ulrich Kräußlich (FW-BV) meinte, alles in ihm sträube sich dagegen, "Geld für ein Provisorium für zwei Jahre" auszugeben. Die Zeit eile, gab Görbert-Schultheiß zu bedenken, angesichts von zehn bis zwölf Wochen Lieferzeit für die Container. Spätestens Mitte August soll die Krippe umziehen.

Die Verwaltung soll nun prüfen, ob eine Platzierung in der östlichen Ecke des Sportplatzes Richtung Laufbahn möglich ist. Einmütig erteilte das Gremium die Ermächtigung für den Bauantrag, egal welche Alternative sich realisieren lässt.

In Weidach kann der benötigte Container wohl ohne Probleme auf dem Parkplatz platziert werden, auch weil keine sanitären Anlagen gebraucht werden. "Im Falle von dort höchstwahrscheinlich unumgänglichen Baumaßnahmen stünde er wohl nicht im Wege", sagte Görbert-Schultheiß.

Sollte auch für den Weidacher Container eine Baugenehmigung notwendig werden, gilt der Beschluss ebenfalls. bek