Kita bot eine tolle Musical-Aufführung

Beim Sommerfest in der Jesserndorfer Kindertagesstätte ging es hoch her. Viele Besucher waren gekommen und bestaunten die tolle Aufführung der insgesamt 33 Kinder, die mit gekonntem Einsatz die Geschichte der kleinen Raupe "Nimmersatt" als Musical darstellten. Es wurde gesungen, getanzt und gespielt. Sogar die musikalische Untermalung wurde von den Vorschülern, der "Band", übernommen.



Besuch im "Wildlandmobil"

Im Anschluss an den gelungenen Auftakt wurde das Beisammensein bei einem leckeren Mittagessen genossen. Die Tombola zugunsten der Einrichtung lockte mit schönen Preisen, und auch die Kinder sind beim Schminken, Basteln oder einem Besuch im "Wildlandmobil" - hier wurden Präparate von Tieren unserer Region ausgestellt - auf ihre Kosten gekommen, wie die Kindertagesstätte mitteilt. Die Einrichtung bedankte sich sehr bei allen Helfern und Gönnern. red