Kita-Betreuung: "Lage im Landkreis deutlich entspannter"

Im Artikel "Wenn Kleinkinder Absagen kassieren" von Sarah Seewald im FT vom 12. September wird die prekäre Betreuungssituation für Krippen- und Kindergartenkinder in der Stadt Bamberg dargestellt. Im letzten Teil des Artikels wird die Lage pauschal auf den Landkreis Bamberg übertragen. "Jedoch belegen Fakten zur (Früh-)kindlichen Betreuung im Landkreis Bamberg sowohl aus dem Bildungsbericht als auch in der jüngsten Elternbefragung zur Familienbildung und den frühen Hilfen in Stadt und Landkreis unter anderem zur Betreuungssituation von Kindern, dass die Lage im Landkreis deutlich entspannter und die Zufriedenheit der Eltern höher ist", teilt dazu nun das Bildungsbüro am Landratsamt Bamberg mit.

Die Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren habe sich im Zeitraum von 2010 bis 2018 von 743 auf 1380 Kinder erhöht. Dies entspricht laut Bildungsbericht nahezu einer Verdopplung und zeige deutlich den erhöhten Bedarf und den damit einhergehenden Ausbau der frühkindlichen Betreuung für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr.

Leichter Anstieg

Die Zahl der betreuten Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren ist demnach ebenfalls, jedoch in geringerem Maße, gestiegen. Der Anstieg von 3622 Kindern im Jahr 2010 auf 3900 Kinder im Jahr 2018 entspricht einer prozentualen Zunahme von etwa acht Prozent.

Dass auch der Bedarf einer nachmittäglichen Betreuung von Schulkindern zugenommen hat, werde an den Zahlen der betreuten Kinder im Alter von sechs bis unter 14 Jahren deutlich. Im Jahr 2010 wurden 1207 Schulkinder in Horten betreut. Im Kindergartenjahr 2018 sind es 1660 und damit 38 Prozent mehr.

In der Stadt Bamberg sind 52 Prozent der befragten Eltern, die sich zur Zufriedenheit mit der Betreuungssituation äußern, sehr oder eher zufrieden mit der Kinderbetreuung in der Krippe, im Kindergarten trifft dies auf 67 Prozent der befragten Eltern zu. Zudem wurden die Familien nach ihren drei dringlichsten Wünschen gefragt, heißt es in der Mitteilung.

Die Frage lautete: "Wenn Sie sich von Ihrem Stadtteil drei Dinge für mehr Familienfreundlichkeit in Ihrem Ort wünschen könnten - welche Dinge wären das?" In der Stadt liegt das Thema Kita/Hort/Nachmittagsbetreuung insgesamt an zweiter Stelle, 37 Prozent der befragten Eltern wünschen sich hier insbesondere mehr Einrichtungen und ausreichend Betreuungsplätze.

Im Landkreis Bamberg sind hingegen 77 Prozent der befragten Eltern, die sich zur Zufriedenheit mit der Betreuungssituation äußern, sehr oder eher zufrieden mit der Kinderbetreuung in der Krippe, im Kindergarten trifft dies auf 79 Prozent der befragten Eltern zu.

Verbesserungswünsche

Bei der Frage nach den drei dringlichsten Wünschen liegt das Thema Kita/Hort/Nachmittagsbetreuung laut Bildungsbericht im Landkreis insgesamt an dritter Stelle, es wird von neun Prozent der befragten Eltern genannt. Dahinter verbergen sich anders als in der Stadt vorrangig qualitative Verbesserungswünsche. Der grundsätzliche Bedarf an Plätzen werde weniger genannt. red