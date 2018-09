Kita bekommt Geschirr

Karl-Heinz Hofmann Die evangelische Kindertagesstätte "Pusteblume" Weißenbrunn freut sich über eine Spende der Raiffeisenbank Obermain-Nord Weißenbrunn, die ein mehrteiliges, schwer zerbrechliches Essgeschirr für die zweigruppige Kinderkrippe finanziert hat. Die blauen und grünen Seeräuber müssen jetzt nicht mehr so sehr auf das Geschirr achten.

Dazu gab es zusätzlich Hinweisschilder damit die Kita "Pusteblume" auch leicht in Weißenbrunn zu finden und zu erkennen ist. Besonders freut sich Kindergartenleiterin Angelika Zapfe, dass nicht nur Frühstücksgeschirr mit Tassen angeschafft wurde, sondern auch für die Mittagsmahlzeiten sind ausreichend Teller, Schüsseln und Terrinen gespendet worden. Steffen Matuschek (Leiter der Raiffeisenbank Obermain- Nord Geschäftsstelle Weißenbrunn) informierte, dass die Raiffeisenbank über ihr Gewinnsparen einen Fonds anlegt und daraus soziale Einrichtungen fördert: "Kinder sind unsere Zukunft und wenn man sie im Kindergarten beim Frühstück sieht, meint man, es schmeckt nochmal so gut von dem neuen Geschirr", so Matuschek.

Die Leiterin der Kita, Angelika Zapfe dankte der Raiffeisenbank Obermain-Nord im Namen der Kinder und des Trägers, der evangelischen Kirchengemeinde Weißenbrunn. eh