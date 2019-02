Kita-Bedarf für die nächsten fünf Jahre

Am Mittwoch, 20. Februar, findet um 19 Uhr eine Sitzung des Marktgemeinderates im großen Sitzungssaal des Rathaus statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Entscheidung über Puffer zur zweiten Aktualisierung der örtlichen Kita-Bedarfsplanung 2019 bis 2024, der Bericht zum Umgang mit Gastkindern in Neunkirchner Kindertageseinrichtungen und die vorzeitige Mittelbereitstellung für die Objektplanung zum Neubau einer Kindertagesstätte. Außerdem beschäftigt sich das Gremium mit einem Antrag des St. Elisabethenvereines auf Bezuschussung der Modernisierung und Sanierung der Toilettenanlage des katholischen Kindergartens St. Elisabeth sowie mit dem Antrag der Wasserwacht Ortsgruppe Neunkirchen am Brand vom 7. November 2018 auf Erhöhung der Vergütung der Freibadaufsicht ab 2019. red