Die Diakonie-Kita Friedrich Oberlin organisiert gemeinsam mit der Erlösergemeinde am Samstag, 23. März, einen Kinderbasar. Zwischen 14 und 17 Uhr können Eltern an den Flohmarktständen im Gemeindezentrum der Erlöserkirche am Kunigundendamm (Eingang Hopfferstraße) stöbern oder auch an einem eigenen Tisch Kinderkleidung, Spielzeug und alles andere rund um's Kind verkaufen. Tischreservierung unter der Rufnummer 0951/14493. Auch für die Kinder sind wieder kreative Angebote geplant. red