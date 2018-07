Kistenweise Lebensmittel

Heike Schülein



Bereits im Juni 2017 unterstützte die Realschule RS I das "Lädla" in Kronach mit einer Spende. Nun konnte Silvia Tübel, Leiterin des Sozialladens, mit dem Bundesfreiwilligendienstleistenden Maximilian Fischer erneut kistenweise lagerfähige Produkte an der Schule abholen.Die Finanzierung dieser Spendenaktion erfolgte wiederum aus Mitteln der "Hobbyküche", welche die Schüler der Maximilian-von-Welsch-Realschule bei verschiedenen Veranstaltungen erwirtschafteten. Das Kontingent konnte sogar noch etwas aufgestockt werden, so dass Spartenleiterin Jutta Dietzel Grundnahrungsmittel im Wert von 160 Euro organisiert hatte.Das Angebot erwies sich als total vielfältig: Zucker und Salz, Nudeln und Reis, aber auch Knäckebrot, Mehl, Backpulver,Vanillinzucker, Puddingpulver, Sauerkraut Speiseöl sowie Konservendosen mit Ananas , Mais, Champignons und vieles mehr transportierten die Mitglieder der"Hobbyküche" in das Abholfahrzeug der Caritas Silvia Tübel versicherte, dass diese Produkte im "Lädla" gefragt sind und gerne gekauft werden. Anspruchsberechtige Personen mit gültigem Berechtigungsausweis können bei geringem Einkommen hier solche Zutaten gegen einen kleinen Obolus erwerben. Anspruchsberechtigt sind beispielsweiseEmpfänger von ALG II, von Grundsicherung im Alter, mit geringem Erwerbseinkommen oder geringer Rente. Die Ausgabe und Verlängerung der Berechtigungsscheine erfolgt nach Prüfung der Einkommensverhältnisse durch die Soziale Beratungsstelle des Caritasverbandes in Kronach.Das Angebot umfasst Grundnahrungsmittel sowie, je nach Spendeneingängen, auch einige sonstige Waren des täglichen Bedarfs. Die meisten der im Sozialladen vorrätigen Produkte stammen aus den Beständen unterschiedlicher Verbrauchermärkte oder Einzelhandelsgeschäfte. Sie werden zum Beispiel dem "Lädla" zur Verfügung gestellt, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum knapp überschritten oder erreicht ist. Dadurch können die Preise sehr niedrig gehalten werden. Durch die Aktion der"Hobbyküche" konnte das Angebot nun für einige Tage ergänzt werden. Damit werden die Einnahmen der "Hobbyküche" nicht nur in der Schulküche selber investiert - zum Beispiel für die Anschaffung neuer Töpfe, Pfannen, Besteck- und Geschirrteile, Bistrotische oder Sonnenschirme , sondern fließen auch einem gemeinnützigen Zweck zu.