Kiste für Entdecker

Pünktlich zur Adventszeit gibt es die Entdeckerkiste des Landkreises Haßberge wieder als Winter-Edition. Vorweihnachtliche Leckereien und wärmender Winzerpunsch laden zu einer genussvollen Auszeit in der kalten Jahreszeit ein. Auf das Angebot weist das Landratsamt Haßberge in Haßfurt hin.

Die Entdeckerkiste wurde vom Regionalmanagement des Landkreises entwickelt mit dem Ziel, die Qualität und Vielfalt an regionalen Produkten aus dem Landkreis Haßberge zu präsentieren. Je nach Saison und Jahreszeit werden die Entdeckerkisten mit unterschiedlichen Spezialitäten aus dem Landkreis bestückt. Die Winter-Entdeckerkiste ist laut Behördenangaben nicht nur ein ideales Geschenk für Gäste und Touristen, sondern lädt auch die heimische Bevölkerung zum Verkosten und Genießen von Regionalprodukten ein.

Erhältlich ist die Winter-Entdeckerkiste in drei unterschiedlichen Größen für 15,50 Euro, 28 Euro und 36 Euro in folgenden Verkaufsstellen: Rewe Mück in Haßfurt, Tourist-Information Ebern, Haßberge-Tourismus in Hofheim sowie Kulturamt und Tourist-Information in Haßfurt. Aktuelle Informationen zur Entdeckerkiste sind unter www.kulinea.de im Internet zu finden. red