Kissinger Sommer in der Therme

Ein Publikum in Badeanzug, Bikini und Badehose, die Bühne am Beckenrand: Auch in diesem Jahr findet ein Konzert des Kissinger Sommers in der Kisssalis-Therme statt. Das Kobra-Ensemble aus den Niederlanden wird am Mittwoch, 19. Juni, ab 22 Uhr in der Thermen-Landschaft Songs a-cappella und live präsentieren. A-cappella intoniert das niederländische Damen-Sextett mit Close-Harmony-Gesang einen Mix aus Werken, deren Thema das Wasser im weiteren und im engeren Sinn ist. Konzertbeginn ist um 22 Uhr. Im Ticketpreis inklusive ist der Besuch von Therme und Sauna. Wichtig für die Konzertgäste: Badebekleidung, Badeschuhe und Handtuch sollten nicht vergessen werden. Karten gibt es im Vorverkauf in der Kisssalis-Therme unter Tel.: 0971/121 80 021. Das Team beantwortet auch Fragen zum Konzert. Für Gäste aus Würzburg gibt es ein eigenes Konzert-Shuttle, wie die Verantwortlichen in der Pressemeldung mitteilen: Es bringt die Gäste um 17.40 Uhr ab dem Würzburger Hauptbahnhof nach Bad Kissingen und nach dem Konzert wieder zurück. Foto: Hummel