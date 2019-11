Kisi-Musical am Samstag in Mehrzweckhalle

60 Kinder und Jugendliche der "Kisi-Now"-Gruppe aus Österreich und Deutschland sind wieder auf Tournee mit dem Musical "Die Prophetin Hanna". Sie treten am Samstag, 16. November, 17 Uhr, in der Mehrzweckhalle auf.

Eine rüstige Urgroßmutter und zwei quicklebendige Kinder erleben die Sternstunde ihres Leben. Eine junge Mutter und ihr Ehemann bringen das vom Engel angekündigte Baby gehorsam in den Tempel nach Jerusalem. In einem bedeutsamen Augenblick treffen sich alle.

Der Kartenvorverkauf läuft online auf hanna.kisi.org, im Rewe-Markt Zwingel in Weisendorf, in der Steuerkanzlei Lehrieder, Tel. 09135/721810. Der Workshop zum Musical ist am am Samstag 16. November, von 10 bis 13 Uhr im Edith-Stein-Haus. Anmeldung wird erbeten für den Workshop unter kisi-workshop@web.de oder Tel. 09135/ 728242. Empfohlen für Kinder ab sechs Jahren, Jugendliche und Erwachsene. sae