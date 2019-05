Kirschblütenfest in Gleisenhof

Gleisenhof auf der Hochebene des Hetzleser Bergs am südlichen Beginn der Fränkischen Schweiz veranstaltet am Donnerstag, 30. Mai (Himmelfahrt), ein Fest mit katholischem Gottesdienst um 9 Uhr zu Ehren der Kirschblüte. Anschließend ab 10 Uhr ist Weißwurstfrühschoppen, es gibt auch Spezialitäten vom Grill und Kuchen. Ab 13 Uhr spielt "Ernst aus Hühnerloh". Ab 15 Uhr ist Barbetrieb. Der Losverkauf läuft von 11 bis 19 Uhr. Hauptpreis ist ein Ausflug mit der Dampfeisenbahn in die Fränkische Schweiz. red