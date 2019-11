Kirmestanz und Karten

Die DJK Schondra veranstaltet am Wochenende vom 9. bis 11. November die Kirmes im Sportheim. Start ist am Samstag um 18.30 Uhr, es unterhält die Stimmungsband "dieDoh". Am Sonntag findet um 10 Uhr der Festgottesdienst in der Kirche St. Anna statt, danach herrscht Festbetrieb. Der Kirmestanz beginnt um 16 Uhr. Ausklang der Kirmes ist am Montag ab 15 Uhr mit Kartenspiel und Brotzeit. sek