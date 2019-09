Der Weißenbacher Jugendclub feiert vom 14. September bis 16. September Kirmes im Steinernen Wirtshaus. Das Programm startet am Samstag um 20 Uhr mit Tanz mit "Sinntal Sound". Am Sonntag beginnt der Festbetrieb um 11.30 Uhr. Der Kirmesstrauß wird um 14.30 Uhr aufgesteckt, dazu spielen die Schlosshofmusikanten. Mit DJ Arnold geht es um 20 Uhr weiter. Am Montag stehen ab 17 Uhr Schäufele auf der Speisekarte, und DJ Arnold sorgt ab 20 Uhr für musikalische Unterhaltung. sek