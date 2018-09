Kirchweihsieg für den SV Hofheim

So lässt es sich an der eigenen Kirchweih feiern: Der SV Hofheim hat sich in der Kreisliga Schweinfurt 2 mit 5:2 gegen den FC Neubrunn behauptet. In der Kreisklasse Bamberg 1 entschied Baunach das Nachbarschaftsduell gegen Kemmern mit 2:1 für sich.

Kreisliga Schweinfurt 2

SV Hofheim - FC Neubrunn 5:2

Vor der Pause sah es noch nicht nach einem Heimsieg aus. Die Führung durch Torjäger Fabian Pendic (13.) glich Daniel Hümmer kurz vor dem Wechsel aus. Gleich nach Wiederbeginn sorgte Tino Behr mit einem Kopfballgeschoss für das 2:1. Doch kamen die Neubrunner fünf Minuten später erneut durch Hümmer zurück. Die Schlussviertelstunde gehörte dann klar den Hausherren, die eine Schippe drauflegten. In der 74. und 75. Minute folgte ein Doppelschlag durch Pendic und Daniel Beyer zum 4:2. Kurz vor Abpfiff gelang Pendic noch das 5:2. di

Kreisklasse Bamberg 1

FC Baunach - SC Kemmern 2:1

Rund 150 Zuschauer verfolgten diesen mit Spannung erwarteten Nachbarschaftskampf, der gute Fußballkost brachte mit einem verdienten Sieger. Beide Mannschaften schenkten sich rein gar nichts, das Geschehen wogte hin und her.

Die Mannen um Trainer Leimbach gingen in der 29. Minute durch Daniel Ankenbrand in Führung. In der 11. Minute war bereits Markus Roppelt mit einem Strafstoß an Keeper Dennis Linster gescheitert. Auch nach Wiederbeginn hielt das hohe Tempo an mit vielen prickelnden Straf- und Torraumszenen. In der 63. Minute fiel der Ausgleich durch Tobias Lieb. Die Entscheidung folgte acht Minuten vor dem Abpfiff durch Jens Rottmann. di

Kreisklasse 3 Coburg

SpVgg Dietersdorf - SpVgg Eicha 0:0

Zwar keine Tore in Dietersdorf, jedoch eine interessante und packende Auseinandersetzung. Die spielerischen Vorteile lagen beim Tabellenzweiten, doch konnte dies der Aufsteiger durch seine Lauf- und Einsatzbereitschaft weitgehend ausgleichen. So entwickelte sich eine Begegnung, die zumindest von der Spannung lebte. Die größere Anzahl von Möglichkeiten, doch waren es auch nicht allzu viele, lagen bei den Trächern. In der Schlussphase hätte der Dietersdorfer Zimmer fast noch den entscheidenden Treffer erzielt, doch sein Schuss ging deutlich am Gehäuse vorbei. Die Gastgeber können gegen den Favoriten mit diesem Punkt aber sicherlich gut leben. di

A- Klasse 3 Coburg

TSV Rossach - SVM Untermerzbach 4:3

Eine Begegnung auf Augenhöhe, bei der das Ergebnis genau so gut umgekehrt hätte lauten können. Keine Mannschaft konnte sich entscheidende Vorteile erspielen, das Geschehen wogte hin und her mit vielen Tormöglichkeiten und letztlich sieben Treffern.

Tore: 0:1 Alexander Jagelski (7.), 1:1 Florian Treubert (15., Elfmeter), 1:2 Patrick Kalb (22.), 2:2 Daniel Kunzelmann (38., Elfmeter), 3:2 Florian Treubert (66.), 3:3 Rene Schumann (75.), 4:3 Denys Buff (81.). di