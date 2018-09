Kirchweihkegeln und Fußball beim VFC

Anlässlich der Kerwa lädt der VFC Großvichtach seine Gäste ein. Am Freitag, 7. September, fällt um 17 Uhr der Startschuss im Sportheim mit einer Schlachtschüssel, wobei auch Schweinebraten und Krenfleisch serviert werden. Für Kirchweihgaudi sollen am Samstag, 8.September, das traditionelle Kirchweihkegeln sowie die Maibaumverlosung sorgen. Ab 16.30 Uhr finden die Einzelwettbewerbe sowohl der Jugendlichen als auch der Erwachsenen statt. Gegen 18 Uhr folgen die Mannschafts- wettbewerbe mit circa zehn Mannschaften, während gleichzeitig traditionell der Vechticher Maibaum verlost wird. Am Sonntag, 9. September, bietet das Sportheim-Team nachmittags Kaffee und Kuchen und abends, wie schon am Samstag, diverse Kirchweihspeisen. Das sportliche Highlight wird wohl das Punktspiel sein, in dem sich um 15 Uhr die beiden Mannschaften Seibelsdorf und Unter-/Oberrodach im Lokalderby gegenüberstehen. Am Montag bleibt das Sportheim geschlossen. red