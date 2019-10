Kirchweihfest mit viel Fußball

Vom 25. bis 28. Oktober wird in Hafenpreppach Kirchweih gefeiert. Kirchweihauftakt ist am Freitag, 25. Oktober, um 17 Uhr. Gegen 18 Uhr spielt die E-Jugend des SV 30 gegen den SV Heubach. Am Samstag trifft um 11.30 Uhr die B-Jugend des FC Coburg auf die des TV Ebern. Ab 20.30 Uhr sorgt "Holger" für die musikalische Unterhaltung. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Frühschoppen. Den Kirchweihgottesdienst feiern die Hafenpreppacher ab 10 Uhr. Ab 11 Uhr finden wieder Fußballspiele statt: Die D-Jugend des SV 30 tritt gegen den TSV Meeder, der SV 30 II gegen den TSV Gleußen II und die Erste Mannschaft des SV 30 gegen den ASC Eyrichshof/TV Ebern II an. Am Montag ist ab 9.30 Uhr Frühschoppen und Kirchweihausklang ist ab 17 Uhr. red