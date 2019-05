Kirchweihfeiern sind Tradition

Blasmusik, Bratwörscht, Bier und blauer Himmel - mehr braucht es nicht zur Eröffnung des Kirchweihfestes auf dem Dorf in Franken. Außer natürlich noch die Leut', die sich zum Feiern treffen. In Burgellern bei Scheßlitz jährt sich die Kirchweihfeier stets am dritten Mai-Wochenende. Am Samstag wurde der Kirchweihbaum mit den Vereins- und Zunftwappen im Beisein von Zweitem und Drittem Bürgermeister gemeinsam von der Feuerwehr, dem Ortskulturverein und dem Krieger-, Soldaten- und Kameradschaftsverein aufgerichtet (Bild), mit anschließender geselliger Zusammenkunft vor dem Dorf-Gemeinschaftshaus. Am Sonntag wurde der Festgottesdienst in der Barockkirche St. Katharina und Magdalena gefeiert. Gestern ließen viele das Kirchweihwochenende im Wirtshaus ausklingen.

