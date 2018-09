Hirschaid vor 20 Stunden

Kirchweihbesucher nimmt Handy an sich

Eine Gruppe Jugendliche hielt sich am Sonntag gegen 22.00 Uhr auf dem Kirchweihgelände an einer Parkbank am Ufer des Main-Donau-Kanals auf. Ein 17-Jähriger legte sein Handy unbeaufsichtigt ab. Das nut...