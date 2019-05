Offensichtlich zu viel getrunken hatte in der Nacht zum Sonntag ein Kirchweihbesucher und pöbelte deshalb andere Festbesucher an, so dass die Polizei verständigt wurde. Gegenüber den Einsatzkräften verhielt sich der stark alkoholisierte 22-Jährige, der mehr als zwei Promille hatte, äußerst aggressiv. Er musste gefesselt zur Dienststelle gebracht und in Sicherheitsgewahrsam genommen werden. Seinen Rausch schlief der junge Mann bis zum Nachmittag in der Arrestzelle aus. pol