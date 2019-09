Kirchweihbesuch eines Coburgers hat Folgen

Von Nachwehen eines Kirchweihbesuches berichtet die Verkehrspolizeiinspektion Feucht, in deren Kontrolle ein Lkw-Fahrer aus Coburg geraten war. Am Mittwochmorgen bemerkte ein Verkehrsteilnehmer auf der B 2 in Richtung Weißenburg einen Sattelzug, der deutliche Schlangenlinien fuhr und danach am Parkplatz bei Penzendorf eine Pause einlegte. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Feucht kontrollierte den Mann. Sehr schnell war der Grund der unsicheren Fahrweise gefunden, denn der 36-jährige Kraftfahrer roch stark nach Alkohol. Ein Alkomatentest bestätigte den Anfangsverdacht der Beamten: knapp 1,1 Promille. Der Fahrer gab an, dass er am

Vorabend bei einem Kirchweihbesuch offensichtlich zu tief ins Glas geschaut habe. Der Coburger muss nun mit einer Geldstrafe und einem längeren Führerscheinentzug rechnen.

Den Sattelzug durfte ein fahrtüchtiger Kollege des 36-Jährigen übernehmen. pol