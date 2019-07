Am Samstag, 6. Juli, stellt die Maurer- und Bauhandwerkerzunft Stegaurach traditionell den Kirchweihbaum nahe des Landgasthofes Windfelder am See auf. Der Festzug startet um 16 Uhr am Blumenhof. Nach dem Aufstellen wird diese Jahr der Maurerklatsch auf dem schwebenden Dachstuhl zusammen mit den Zünften aus Hallstadt und Gaustadt erstmals in Stegaurach aufgeführt. red