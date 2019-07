Kirchweihablauf wird besprochen

Die Vereinsgemeinschaft "Förderung Kulturgut Schwürbitz am Main" hält am morgigen Mittwoch um 19 Uhr am oder im Feuerwehrhaus eine Versammlung mit den Ortsvereinen ab. "Nach dem Schützenfest ist vor der Kerwa": Somit treffen sich die Vereinsvertreter zur Besprechung und Organisation der Kirchweih. Die Versammlung beginnt mit einer gemeinsamen Brotzeit. Auf der Tagesordnung stehen folgende Punkte: Neuigkeiten, interne Wahl, Kerwa 2019, Organisation und Sachstand, Terminplanung 2020, Abstimmungstermin am Donnerstag, 4. Oktober, um 19 Uhr im Pfarrzentrum, Wünsche und Anträge, Sonstiges. ha