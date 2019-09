Der Gesangverein Hoffnung lädt am Sonntag, 8. September und Montag, 9. September, zur Kirchweih in die Zentgrafenhalle nach Untereschenbach ein. Beginn ist am Sonntag um 10 Uhr. Neben Mittagessen ab 11.30 Uhr gibt es auch eine Kaffeebar. Am Montag stehen ab 17.30 Uhr Haxen aus dem Holzbackofen auf der Speisekarte. An beiden Tagen ist für die kleinen Besucher eine Hüpfburg aufgestellt. sek