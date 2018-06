Kirchweih und Pfarrhoffest

red



Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Pressig-Rothenkirchen feiert ihre Kirchweih und das Pfarrhoffest am Sonntag, 1. Juli. Am Vormittag um 10 Uhr wird zum Frühschoppen eingeladen und um 14 Uhr wird ein familienfreundlicher Gottesdienst gefeiert. Die Eisenbahnsinggruppe "Frohsinn" gestaltet den Gottesdienst musikalisch mit. Im Anschluss an den Gottesdienst wird im Pfarrhof gefeiert. Gegen den Hunger gibt es Steaks und Bratwürste. Für die Live-Musik sind Karina Klaumünzner und Stefan Reuther zuständig. Für die Kinder ist von 15 bis 17 Uhr ein besonderes Programm vorbereitet. Gute Laune bringen die Besucher mit; über Kuchenspenden freuen sich die Organisatoren.