Der Kalender "Kirchweih und mehr" der Genussregion Coburger Land für 2019 ist fertig. Zum neunten Mal in Folge gibt das Regionalmanagement Coburger Land diesen Planer aus. Ab sofort liegt er in allen Rathäusern und Tourist-Infos kostenlos aus. Hier finden Interessenten alle Termine und Orte zu Kirchweihen, Brau- und Backfesten sowie Schafkopf- und Bierkopfturnieren, die in der Region von März bis Dezember stattfinden. "Und das Beste daran ist: Man kann den Kalender überallhin mitnehmen, da er praktisch in die Hosentasche passt", sagt Hanna Fischer vom Regionalmanagement Coburger Land. "Wir bedanken uns für die Unterstützung der Städte und Gemeinden, Kirchen, Vereine und Bürger, die uns Termine gemeldet und Bilder zur Verfügung gestellt haben und ohne die es diesen Kalender nicht gäbe."

Der Kalender ist jetzt in allen Rathäusern, Tourist-Infos oder online unter www.genussregion-coburg.de zum Download kostenlos erhältlich. Wer sich kostenlos ein Exemplar zuschicken lassen möchte, kann den Kirchweihkalender auch direkt beim Regionalmanagement unter mail@region-coburg.de anfordern. red