Kirchweih und Kunsthandwerker

Pretzfeld feiert am Sonntag, 7. Juli, Kiliani-Kirchweih mit Kunsthandwerkermarkt rund um die Pfarrkirche St. Kilian. Bereits am Samstag, 6. Juli, findet von 17 bis 22 Uhr ein Federballturnier der Ortsvereine im Kirchenumgriff statt. Das Programm am Sonntag: 10 Uhr: Festgottesdienst; 11 Uhr: Marktbeginn, Kirchweih mit Bewirtung und Kunsthandwerkermarkt; am Schlossberg: Kinderflohmarkt; Bewirtung: Sportverein Pretzfeld, Zaunsbacher Meisterbräu, Grillwaren und Getränke, Kaffee, Torten und Kuchen; Musik: Musikverein Pretzfeld; Kinderprogramm: Basteln mit Naturmaterialien. red