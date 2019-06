Die Feuerwehr Eggenbach lädt zur Kirchweih ein. Mit einem Johannisfeuer am Freitag, 28. Juni, ab 18.30 Uhr beginnen die Feierlichkeiten. Für musikalische Unterhaltung sorgt Alleinunterhalter "Timo". Der Festgottesdienst wird am Sonntag um 10 Uhr in der Wallfahrtskirche "Mariä Schmerz" gefeiert. Kirchweihausklang ist am Montag, 1. Juli, ab 18.30 Uhr mit Hahnenschlag und Unterhaltung mit "Charly". red