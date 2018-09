Kirchweih trotzte dem Wetter

Nein, so richtig gut meinte Petrus es in diesem Jahr nicht mit den Lätterbochern: Am Freitag und am Montag, den beiden Haupttagen der Kerwa, schickte er dunkle Wolken und Regen statt der erhofften Sonnenstrahlen ins Bundesgolddorf. Davon ließen sich die Gäste aber nicht abhalten: Sie kamen zahlreich und ließen sich vom Team der Feuerwehr nach allen Regeln der Kunst verwöhnen.

Trotz der Konkurrenz im Umfeld entschieden sich viele Genießer für einen Besuch in Oberleiterbach. Dass die Feuerwehrler zur Kerwa Köstliches zum fairen Preis anbieten, hat sich eben herumgesprochen. Schlachtplatte, Knöchla, Haxen, Schäuferla, Pfannenschnitzel und Co. fanden reißenden Absatz. Wohl dem, der einen Platz ergatterte.

Bereits zum Auftakt war in der mit Feuerwehrschläuchen dekorierten und in Feuerwehrrot beleuchteten "löschBAR" richtig viel los. Etliche der Gäste machten die Nacht zum Tage und feierten ausgelassen in die Morgenstunden. Am Samstag wurde es dann sportlich: Beim Kirchweih-Gaudifußballspiel ging es fair und erstaunlich rassig zur Sache. Dabei zeigte nicht nur der Nachwuchs, was in ihm steckt, auch so mancher Fußballveteran spielte auf, als habe er seine Stollenschuhe niemals an den berühmten Nagel gehängt. Das Ergebnis war zweitrangig: Die Gäste beklatschten jedes Tor und jede sehenswerte Aktion. Und von beiden gab es reichlich.

Nach dem Festgottesdienst mit Kurian Chakupurackal in der Sankt-Laurentius-Kirche ging es am Sonntagmorgen beim Frühschoppen zünftig zu. Der Rest des Festsonntags gehörte dann familiären Feiern. Am Montag blieben aufgrund des Wetters Hüpfburg und Torwand eingemottet. Was aber nicht bedeutete, dass die Gäste nicht trotzdem rundum zufrieden waren. Und so fiel die Bilanz von Vorsitzendem Philipp Kunzelmann trotz des schlechten Wetters positiv aus. Martina Drossel