Ab Donnerstag, 18. Juli, bis Montag, 22. Juli, wird fünf Tage lang in Nurn die Kerwa gefeiert. Im Mittelpunkt des Kirchweihfestes steht am Sonntag, 21. Juli, der Festgottesdienst in der St. Michaels-Kirche um 10 Uhr. Bereits zum Auftakt am Donnerstag wird die Ortsgemeinschaft des "Katzenschnipfels" den Kerwabaum aufstellen. Am Samstag, 20. Juli, zieht der Musikverein durch den Ort. red