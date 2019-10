Kirchweih ist noch nicht abgerechnet

Die Weisendorfer Gemeinderäte hörten in ihrer jüngsten Sitzung einen Bericht über die Kirchweih 2019 und sollten eigentlich auch über die Organisation der Kirchweih 2020 diskutieren.

Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) sprach von einer gelungenen und erfolgreichen Kirchweih, die erstmals in Eigenregie mit den örtlichen Vereinen ASV, Feuerwehr und Posaunenchor ausgerichtet worden war. Das Catering hatte die "Heimkantine" Herzogenaurach übernommen und den Barbetrieb die Ortsburschen. Die Gemeinde zeichnete für das Musikprogramm mit den Leutenbacher Musikanten, "Six to Real" sowie "Blechragout" und dem Weisendorfer "Sound Express" verantwortlich. Erstmals gab es am Kirchweihsonntag einen ökumenischen Gottesdienst im Zelt und auch der Seniorennachmittag am Sonntag stieß auf großes Interesse.

Vereine stehen wieder bereit

Der Bürgermeister berichtete von vielen positiven Rückmeldungen. "Der persönliche Kontakt der Besucher mit den Vereinen sorgte für eine gute und nahezu familiäre Atmosphäre", berichtete Süß rückblickend. Bei einer Sitzung des Arbeitskreises im September waren sich die Teilnehmer und Vereine einig, die Kirchweih auch im kommenden Jahr wieder auszurichten. Dieser Wunsch wird ein Tagesordnungspunkt in einer der nächsten Sitzung des Gemeinderats sein.

Wie der Bürgermeister berichtete, wurden bei der diesjährigen Kirchweih Ausgaben in Höhe von 35 000 Euro geleistet, allerdings müsse der Überschuss gegengerechnet werden. Die Abrechnungen seien aber noch nicht fertig und deshalb werde auch der Arbeitskreis nicht aufgelöst, wie es ursprünglich geplant war. Deshalb wurden die Tagesordnungspunkte Kirchweih 2019 und Gestaltung und Organisation Kirchweih 2020 vertagt und können erst nach einer konkreten Abrechnung behandelt werden. sae