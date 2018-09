Kirchweih in Zaugendorf

Die Dorfgemeinschaft von Zaugendorf und Helfenroth feiert dieses Jahr wieder drei Tage lang das Kirchweihfest. Der Festbetrieb beginnt am heutigen Samstag um 17.30 Uhr. Ab 19.30 Uhr spielt die Blaskapelle Mürsbach Stimmungsmusik und Bürgermeister Bruno Kellner wird den offiziellen Bieranstich vornehmen. Am Sonntag findet um 9 Uhr im Festzelt zuerst ein Kirchweihgottesdienst statt. Ab 10 Uhr beginnt der Frühschoppen mit der Blaskapelle Mürsbach. Nachmittags ist durchgehend Festbetrieb bei Kuchen- und Tortenbuffet. Abends ab 17.30 Uhr wird Matthias Werner für musikalische Unterhaltung sorgen. Am Montag beginnt der Festbetrieb um 17.30 Uhr. Gegen 18.30 Uhr folgt ein Kesselfleischessen. Ab 19.30 Uhr gibt es zum Ausklang Stimmungsmusik mit Michael Pechmann. red