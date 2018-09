Wilhelmsthal vor 13 Stunden

Brauchtum

Kirchweih in Wilhelmsthal

Wilhelmsthal feiert am kommenden Wochenende sein Kirchweihfest. Die Pfarrei hatte kürzlich großen Grund zur Freude. Im Anschluss an die Firmung weihte Erzbischof Ludwig Schick am hinteren Seitenaltar ...