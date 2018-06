Kirchweih in Unterschleichach

sw



Die Kirchengemeinde und die Feuerwehr des Oberauracher Gemeindeteils Unterschleichach laden am Wochenende zur Kirchweih ein. Sie beginnt am heutigen Freitag mit dem Johannisfeuer, das vergangene Woche nicht stattfinden konnte. Am Samstag, 30. Juni, wird ab 17 Uhr der Kirchweihbaum aufgerichtet; anschließend herrscht Festbetrieb in und um der Feuerwehrhalle. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Freiluftgottesdienst vor der Kapelle "Maria Heimsuchung", zelebriert von Pfarrer Bernhard Öchsner. Anschließend gibt es Mittagstisch.