Kirchweih in Schmerldorf

Der Gartenbauverein Kremmeldorf/Schmerldorf und die Feuerwehr laden zur Kirchweih ein. Am Samstag, 10. August, ist Bieranstich um 18 Uhr. Ab 19.30 Uhr heizt die Partyband "Big Sound Jack" mit Hits aus den letzten Jahrzehnten ein. Am Sonntag findet um 10 Uhr der Kirchweihgottesdienst statt. Zum Frühschoppen gibt es ab 11 Uhr Weißwürste, Kaffee, selbst gebackene Kuchen, Torten und Kerwakrapfen. Ab 18 Uhr sorgen die "Pünzentaler" für Tanz- und Stimmungsmusik. Am Kirchweihmontag startet um 15 Uhr der Kindernachmittag mit Spielen und Preisen. Der Ausklang der Schmerldorfer Haxenkirchweih wird von der "Corso-Band" begleitet. red