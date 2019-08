Kirchweih in Oberküps mit allerlei Genüssen

Wenn die Oberküpser am Freitag, Sonntag und Montag, 16., 18. und 19. August, Gäste aus nah und fern zu ihrer Kirchweih erwarten, dann sind es die Floriansjünger, die sich um das leibliche Wohl der Feiernden kümmern. Los geht es am Freitag ab 18 Uhr mit "Unterhaltungsmusik aus der Box" sowie Spezialitäten vom Grill. Ab 21.30 Uhr ist Barbetrieb. Zudem werden Kaffee und Kuchen gereicht, wie auch am Sonntagmorgen und am Montag. Am Samstag ist Ruhetag, um am Sonntag, 18. August, gleich wieder in die Vollen zu gehen. Nach dem Kirchweihgottesdienst ab 9.30 Uhr gibt es am "Floriansstübla" einen zünftigen Frühschoppen, den die Blaskapelle Kleukheim musikalisch bereichert. Ab 11 Uhr ist der Mittagstisch reich gedeckt, dann klingt der Festtag langsam aus. Das Finale am Montag, 19. August, beginnt um 16 Uhr. Ab 18 Uhr sorgt Alleinunterhalter Peter Hofmann für Stimmung zum Kirchweihausklang. Ab 21 Uhr herrscht dann noch einmal Barbetrieb. red