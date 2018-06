Kirchweih in Moggast mit dem Stephanusritt

Parksituation am Stephanusritt



Vom 22. bis 24. Juni findet in Moggast die Kirchweih mit dem traditionellen Stephanusritt statt. Letztes Jahr waren 90 Pferde vor Ort.Die Kerwa beginnt am Freitag: Die Freiwillige Feuerwehr Moggast lädt wieder zum traditionellen Johannisfeuer am Hirtenanger ein. Bratwürste und Bier gibt es ab 18.30 Uhr.Das Programm am Samstag: Das Kerwabaumaufstellen findet ab 17 Uhr am Feuerwehrhaus statt. In den Abendstunden wird beim Betzenaustanzen das Gewinnerpaar ermittelt. Unter den Anwesenden wird, wie es die letzten Jahre Brauch war, der Kerwabaum verlost.Der Sonntag beginnt um 9 Uhr mit dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche. Im Anschluss daran, circa um 10 Uhr, findet am Dorfweiher der Stephanusritt statt. Dabei segnet der Pfarrer Rösser und Reiter. Für alle Gäste und Teilnehmer gibt es nach dem Kirchenumritt einen Frühschoppen am Feuerwehrhaus. Ab 11.30 Uhr werden verschiedene Mittagessen angeboten.Die Feuerwehr Moggast bittet die Kirchenbesucher und Gäste, die Parkplätze an den Ortsrändern zu benutzen. Parken ist am Feuerwehrhaus, der Stephanusstraße sowie im gesamten Weiherbereich während des Gottesdienstes und des Stephanusrittes nicht möglich.Alle Reiter aus nah und fern sind mit ihren Pferden oder Kutschen eingeladen, sich am Stephanusritt zu beteiligen. Man trifft sich bis 9.45 Uhr an den Parkplätzen Richtung Kanndorf.Bei Fragen können Teilnehmer einfach auf den Feuerwehrkommandanten Christian Sponsel (er ist auch Stadtrat der Stadt Ebermannstadt) zugehen. red