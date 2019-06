Kirchweih in Mistendorf

Zum Kirchweihauftakt treffen sich am heutigen Samstag, 15 Uhr, die Mistendorfer Vereine und Gäste am Ortseingang zum Einholen des Kirchweihbaumes. Unter den Klängen der Trachtenkapelle Zeegenbachtal wird der Baum zum Kirchplatz gebracht.

Anschließend wird im Festzelt die Kirchweih mit dem Bieranstich eröffnet. Die Zeegenbachtaler Trachtenkapelle unterhält mit zünftiger Blasmusik die Gäste. Zur fränkischen Partynacht spielen ab 20 Uhr bei freiem Eintritt die "Blechstreet Boys" auf. Der Sonntag beginnt mit dem Kirchweihgottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche, danach begleitet Thomas Datscheg den Weißwurstfrühschoppen musikalisch. Ab 11.30 Uhr gibt es fränkische Spezialitäten zum Mittagstisch.

Der Höhepunkt der Kirchweih wird die Einweihung der neuen Feuerwehr-Pumpe sein. Um 13.30 treffen sich die Vereine, Verbände und Gäste am Lindenplatz. Nach dem Festzug um 14 Uhr wird am Festplatz die neue Pumpe eingeweiht. Die Pünzentaler Musikanten begleiten die Feierlichkeiten bis in den Abend. Am Montag herrscht ab 15 Uhr Kirchweihbetrieb. Der Hahnenschlag beginnt um 18 Uhr. Zum Kirchweihausklang spielen die "Schugis". red