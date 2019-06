Kirchweih in Mannsgereuth

Am Wochenende wird in Mannsgereuth, dem nördlichsten Ortsteil der Gemeinde Redwitz, Kirchweih gefeiert. Die evangelischen Christen gehören zur Kirchengemeinde Schmölz, die katholischen zur Kirchengemeinde Marktgraitz. Auf die Kirchweihtage freuen sich die Bürger, wird doch auch in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Am morgigen Freitag, 14. Juni, beginnt voraussichtlich um 17.15 Uhr auf dem Sportplatz Mannsgereuth ein Fußballspiel der Altliga Marktgraitz gegen Johnson Matthey. Anschließend ist ein gemütliches Beisammensein beim Bayern-Fanclub Rodachgrund geplant. Der Samstag, 15. Juni, beginnt ab 17.30 Uhr mit einem gemütlichen Beisammensein beim Bayern-Fanclub. Am Sonntag, 16. Juni, sorgt dann die Freiwillige Feuerwehr ab 14 Uhr bei Kaffee und Kuchen und sonstigen Speisen und Getränken für Kerwastimmung am Mehrzweckgebäude.

Sicherlich würde sich auch ein Rundgang durch die Ortschaft lohnen. Mannsgereuth wurde im Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden" mehrfach mit einer Goldmedaille auf Landesebene belohnt. Werner Knoth