Die Kirchengemeinde Lehenthal lädt am Sonntag, 8. September, zum Kirchweihfest ein. Beginn ist um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst mit Chorgemeinschaft und Posaunenchor in der Laurentiuskirche, anschließend ist Festbetrieb im Dorfgemeinschaftshaus. Am Nachmittag gibt es eine Tombola und Spiele für die Kinder. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt. red