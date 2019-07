Kirchweih in Hohenschwärz

An diesem Wochenende, 27./28. Juli, findet in Hohenschwärz die Kirchweih statt. Die Feuerwehr Thuisbrunn wird am Sonntagnachmittag das Programm mitgestalten und für ein rundes Familienprogramm sorgen. Unter anderem will sie mit dem Löschgruppenfahrzeug sowie einer Hüpfburg und Wasserspielen den Besuchern einen schönen Kirchweihnachmittag bereiten. Programm am Samstag: 18 Uhr: zünftige Wirtshausmusik mit "Quetschen-Michl" und Überraschung, Haxen vom Grill und deftige Brotzeit (Haxenvorbestellung unter Telefon 09192/251). Programm am Sonntag: 14 Uhr: Kaffee, Küchla und fränkische Bratwürste sowie Kinderprogramm mit Hüpfburg durch die Feuerwehr Thuisbrunn; 16 Uhr: "Die Stolperer". red