Kirchweih in Heuchelheim

Vom morgigen Freitag, 22., bis zum Montag, 25. November, geht es im Dorfgemeinschaftshaus wieder rund bei der Heuchelheimer Kerwa. Am Freitag ab 22 Uhr kommt die Jugend in der Bar auf ihre Kosten. Am Samstag gegen 14 Uhr wird der Kerwasbaum aufgestellt. Ab 18 Uhr ist dann Kirchweihbetrieb, ab 20 Uhr spielt und singt Manfred mit seinem Akkordeon. Um 22 Uhr ist wieder die Bar geöffnet. Der Kirchweihsonntag beginnt um 10.15 Uhr mit dem Festgottesdienst in der renovierten Sankt-Josefs-Kirche. Pfarrer Dettenthaler wird die sanierte Kirche wieder ihrer Bestimmung übergeben. Ab 11 Uhr gibt es Mittagessen. Von 14 bis 17 Uhr gönnen sich die vielen freiwilligen Helfer eine Pause. Ab 17 Uhr werden wieder warme Speisen serviert. Der Montagnachmittag gehört ab 14 Uhr traditionell den Kartlern. Ab 17 Uhr gibt's Essen, ehe um 21 Uhr mit einem Feuerwerk die Kerwa zu Ende geht. red