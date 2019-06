Kirchweih in Hartlanden

Hartlanden — Am heutigen Samstag beginnt im Stegauracher Ortsteil Hartlanden das Fest des 100. Weihetages der Kapelle von Hartlanden. Der Höhepunkt der kirchlichen Veranstaltungen ist am morgigen Sonntag, 8 Uhr, der Kirchweihgottesdienst mit anschließendem Flurumgang. Um 14.30 Uhr ist eine Festandacht. Ab 17 Uhr gibt es Orgelklänge in der Kapelle. Ein Gottesdienst für die Verstorbenen findet am Montag, 24. Juni, um 8 Uhr statt.

Umfangreich ist auch das Unterhaltungsprogramm. Der Kirchweihbaum wird heute um 18 Uhr am Hartlandener Sportplatz mit der Mühlendorfer Blasmusik aufgestellt. Anschließend spielt der Musiker Ludwig aus Trunstadt auf. Im Festzelt am Sportplatz findet am Sonntag nach dem Gottesdienst ein Weißwurst-Frühschoppen statt. Ab 14 Uhr wird ein Flohmarkt eröffnet. Ab 15 Uhr spielt Werner Scheer zur Kerwa-Musik auf. Ein Seniorennachmittag wird ab 14 Uhr am Montag abgehalten. Ab 18 Uhr ist Kirchweihausklang mit dem Alleinunterhalter Bernhard Hartmann.

Hartlanden ist für die sicher wieder recht zahlreichen auswärtigen Kirchweihbesucher mit dem Stadtbus Linie 912 (Haltestelle am Weiher) zu erreichen. Der Festplatz ist nur 50 Meter hiervon entfernt.